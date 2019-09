Gezinsdrama Dordrecht: ’Sla een arm om elkaar heen’

Opvallend veel kinderen in de leeftijd van de twee omgebrachte zusjes waren bij de bijeenkomst in de Ontmoetingskerk. „Het was fijn om samen te zijn”, vertelde een tienermeisje omringd door haar vriendinnen na afloop. „De stemming was bedrukt”, vertelt ze. „Maar de burgemeester vroeg ons om dit samen te verwerken en er voor elkaar te zijn.”

Burgemeester Wouter Kolff heeft gemerkt dat de wijk sinds maandagavond in shock is. „Ook vandaag heb ik dat gemerkt bij gesprekken met de bewoners van de Heimerstein, op de scholen van de kinderen, met leden van de betrokken sportclubs, en ook bij de politie. Daar is de verslagenheid natuurlijk ook enorm dat een collega zoiets verschrikkelijks heeft gedaan.”

Dienstwapen

Ook is er veel onbegrip over het feit dat de politieman zijn dienstwapen heeft misbruikt. „Die woede en boosheid begrijp ik ook”, zegt Kolff. „Maar het heeft geen zin om in die woede te blijven hangen. Het menselijk brein is soms ondoorgrondelijk.”

De burgemeester verwacht dat het nog wel enige tijd kan duren voordat het drama is verwerkt. „Juist nu moeten de Dordtenaren een arm om elkaar heen slaan om deze vreselijke gebeurtenis samen een plek te kunnen geven.”

