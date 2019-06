Onderzoek dood Anja Schaap voortgezet

Er is inmiddels sectie verricht op het lichaam van de vrouw die op 29 mei ineens van de aardbodem verdween na een avondje stappen in Katwijk. Wat de sectie heeft opgeleverd, wil de politie niet zeggen. Er wordt nu aanvullend onderzoek gedaan naar haar doodsoorzaak. Het lichaam van Anja Schaap werd vorige week in zee gevonden bij de Waddeneilanden, door de bemanning van een Duitse boot.

Bekijk ook: Lichaam vermiste Anja Schaap gevonden

Bekijk ook: Laatste beelden vermiste Anja Schaap

Bekijk ook: Katwijk in de ban van mysterieuze verdwijning Anja