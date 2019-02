’Pornodocent’ blijft geschorst: ’Geen bewijs voor misleiding’

Het Staring College in Lochem. Ⓒ Mark Mensink

LOCHEM - De directie van het Staring College in het Gelderse Lochem zit behoorlijk in de maag met de kwestie rond een docent die donderdagmiddag – tijdens een huiswerkuurtje op school – naar een pornofilmpje keek. De desbetreffende man is hangende het onderzoek naar dit bizarre gedrag voorlopig geschorst. „Ik heb tot nu toe geen aanwijzingen dat hij erin geluisd is.”