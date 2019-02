Anti-zwartepietclub dient klacht in tegen Nationaal Coördinator Terrorisme

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een klacht ingediend tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De actievoerders vinden dat ze ten onrechte worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme uit november 2017. De groep wil dat de NCTV deze opmerkingen verwijdert uit de rapportage, die vier keer per jaar uitkomt, en rectificeert op de website.