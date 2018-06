’Schone lucht in Nederland kán niet’

Dat betoogde de landsadvocaten Ewald Brans en Bert-Jan Houtzagers woensdagmorgen in de rechtbank van Den Haag tijdens een kort geding dat tegen de Staat was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem.

Volgens de milieugroeperingen schaadt de Staat de gezondheid van de eigen burgers, door de hand te lichten met de richtlijnen voor luchtkwaliteit. Dat zou ertoe leiden dat ieder jaar tienduizenden mensen gemiddeld dertien maanden eerder doodgaan dan wanneer ze schone lucht hadden ingeademd.

Stinkende best

De landsadvocaten vinden dat de Staat „zijn stinkende best doet”, en dat het effect van het beleid te zien is aan de forse dalingen van de fijnstof in de Nederlandse lucht. „De luchtkwaliteit is in decennia niet zo goed geweest. Tussen 2010 en 2015 is de hoeveelheid fijnstof waaraan de burgers zijn blootgesteld gedaald met 15 procent, zegt Brans. Alleen bij „een aantal hardnekkige knelpunten in de steden” worden de normen niet gehaald. Een aantal mensen, 0,01 procent van de bevolking, is daar blootgesteld aan hogere concentraties fijnstof, zeggen de landsadvocaten.

Houtzagers: „Wilt u dat we tegen Rotterdam zeggen: Zet een slagboom neer, vanaf morgen mag nog slechts de helft van de auto’s naar binnen? Dat is niet realistisch, er is geen draagvlak voor bij de bevolking, en het zou enorme economische gevolgen hebben.”

Zelfgenoegzaam

Bovendien kan de Staat helemaal niet in z’n eentje beslissen over milieumaatregelen op lokaal niveau. Daar gaan de lokale overheden over, aldus Brans. „Het is geen kwestie van er 700 miljoen euro die nog op de plank ligt tegenaan gooien. Er is ingrijpende wetgeving voor nodig.”

Milieudefensie vindt dat de Staat te zelfgenoegzaam is, en ten onrechte stelt goed bezig te zijn. „De ’sense of urgency’ ontbreekt, de Staat schiet onverbeterlijk tekort”, aldus advocaat Phon van den Biesen. De raadsman wees op de verhoging van de maximumsnelheid op een aantal wegen naar 130 km per uur. Volgens hem heeft dat evident geleid tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De Staat bestrijdt dat, en zegt dat de snelheidsverhoging meteen wordt teruggedraaid als blijkt dat er wel sprake is van meer vervuiling.

Te complex

Ook zou de Staat volgens Van den Biesen het jaar waarin de doelen vastgelegd in een luchtkwaliteitsplan moeten zijn behaald, steeds verder naar achter verschuiven, en daardoor tekortschieten in de plicht om de levens en de gezondheid van de burgers te beschermen.

Volgens de Staat mag dat van het Europees hof. Brans: „Bij een overschrijding van de normen, hebben lidstaten het recht om te zoeken naar een balans tussen milieu eisen en andere belangen, zoals economische.”

De landsadvocaten begrijpen niet waarom Milieudefensie en de stichting hebben gekozen voor een kort geding. Spoedeisend belang is er niet volgens hen, omdat op 14 november de bodemprocedure dient bij de rechter. „Bovendien is de materie te complex voor een kort geding.” De kort gedingrechter doet op 7 september uitspraak.