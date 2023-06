’Musk en Zuckerberg plannen kooigevecht’

Meta - het bedrijf achter Facebook en Instagram - is naar verluid bezig met een concurrent voor Twitter. En dat zint Musk niet. Na zijn overname doet hij er alles aan om Twitter relevant te houden.

En nu volgt dus mogelijk een kooigevecht met Zuckerberg. In reactie op een tweet dat Zuckerbeg aan jiu jitsu doet reageerde Musk doodleuk: „Ik ben wel in voor een kooigevecht als hij dat ook is lol”. Niet veel later reageerde Zuckerberg via een story, waarin hij vroeg om een locatie. Die volgde al snel: de Vegas Octagon.

De reactie van Zuckerberg Ⓒ Instagram Stories

Verder liet Musk weten dat hij „eigenlijk nooit sport” en dat hij maar een goede move heeft: „De walrus, wat inhoudt dat ik op m’n tegenstander ga liggen en me niet verroer.” Ondertussen is Zuckerberg al tijden druk met jiu jitsu, en heeft hij al enkele toernooien gewonnen.

Stunt?

Maar nu de vraag: is het weer een nieuwe stunt van Musk? Of gaan we binnenkort echt een gevecht zien tussen de twee techreuzen? Een ding is zeker: Musk heeft weer alle aandacht op zichzelf en zijn platform gevestigd. En dat is niet voor het eerst sinds zijn overname. Zo liet hij controversiële accounts terugkeren en krijgen emails naar de persafdeling een automatisch antwoord dat slechts bestaat uit een poepemoji.