Geen gevolgen voor raadslid dat pony achterliet, wel ’bezinning’

In de verklaring staat dat Pardoel niet de initiator was. Toch is de fractie „allerminst gelukkig” met de actie. Er is een „stevig gesprek” geweest met het raadslid, dat zijn verantwoordelijkheid had kunnen nemen, vindt de fractie.

„Pardoel heeft zich ontfermd over het paardje om deze te stallen bij een kinderboerderij bij een van zijn vrienden”, staat in de verklaring. „Het is nooit zover gekomen, door de onverstandige beslissing van het duo om eerst de horeca in de binnenstad te gaan bezoeken met het paardje.”

Er staat een pony in de kroeg

De pony werd maandag achtergelaten op een terras en had die dag ook in een kroeg gestaan. Het kleine paard werd geaaid en gevoerd terwijl hard feestmuziek aanstond. De eigenaresse van het café zei tegen Omroep Brabant dat ze de pony zo snel mogelijk naar buiten stuurde toen ze het dier opmerkte. De pony is die avond opgehaald door de dierenambulance, nadat het was achtergelaten.

Volgens de fractie is Pardoel enorm geschrokken. „Hij betreurt dat hij onbedoeld de lokale politiek, de gemeenteraad van Maasdriel en vooral zijn CDA-fractie in een verkeerd daglicht heeft geplaatst”, aldus de fractie. Hij vindt dat er „werk aan de winkel” is en dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Vandaar de „periode van bezinning”, waarin Pardoel coaching en ondersteuning krijgt.