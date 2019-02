Het Binnenhof weer vrijgegeven

De explosieveneenheid van de politie deed onderzoek. Volgens politiek verslaggever van RTL Frits Wester gooide de man een tas neer en riep dat hij een aanslag wilde plegen.

In de gebouwen rondom het Binnenhof is via een speciaal omroepsysteem aan de mensen doorgegeven bij de ramen uit de buurt te blijven. Daarbij werd toegevoegd voor hun eigen veiligheid. Op het Binnenhof is op vrijdagmiddag altijd ministerraad. Die is nu ook aan de gang.