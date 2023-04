Werkzoekende jongeren in Utrecht buiten de wet: direct aanspraak op bijstand en extra inkomsten toegestaan

Naast het afschaffen van de zogeheten zoektermijn van vier weken mogen Utrechtse jongeren tot 27 jaar ook tot maximaal 246 euro inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk behouden naast hun uitkering. Volgens de gemeente blijkt uit eigen onderzoek dat de wijziging een positief effect heeft op deze groep. „Het zorgt voor voorkomen van (grotere) schulden bij jongeren, het verlaagt de stress bij jongeren en zorgt voor een duidelijker proces voor het aanvragen van bijstand.” Daarnaast heeft het beleid volgens de gemeente jongeren ook gemotiveerd om te gaan werken omdat het loont.

„In Utrecht vinden we het belangrijk om op te komen voor jongeren in een kwetsbare positie”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). „We zien dat zij het aanvragen van een bijstandsuitkering echt als laatste redmiddel beschouwen. Ik ben blij dat we met onze werkwijze jongeren niet langer achterstellen ten opzichte van volwassenen en hen op gelijkwaardige manier behandelen. Iedereen moet mee kunnen doen en bestaanszekerheid hebben. Voor hen die dat nodig hebben bieden we een vangnet én perspectief.”

De gemeente zegt door te willen gaan met het huidige beleid tot de wet wordt gewijzigd.