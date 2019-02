EU trekt portemonnee voor Afrikaanse verbindingsweg

EU-commissaris Neven Mimica (Internationale samenwerking en ontwikkeling). Ⓒ Wiktor Dabkowski /eyevine

BRUSSEL - De Europese Unie draagt 20 miljoen euro bij aan de heraanleg van de weg tussen de Ethiopische grens en havens in Eritrea, met name Massawa. De twee Oost-Afrikaanse landen tekenden afgelopen zomer een vredesakkoord na twintig jaren van conflicten. Grensovergangen werden in september heropend.