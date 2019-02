Bakker Mike bakt ze blind

Slechtziende Mike van Brenk aan het werk in de bakkerij van Lex Brakenhoff in Assendelft. Ⓒ Michel van Bergen

ASSENDELFT - De grote droom van Mike van Brenk is bakker worden. Op zich niet bijzonder, maar Mike is nagenoeg blind. Een vereiste stageplaats vinden voor zijn opleiding bleek daardoor een lastige opgave. Maar sinds vorige week is hij aan de slag met bloem en beslag. Bakkerij Lex Brakenhoff in Assendelft zag wel wat in Mike.