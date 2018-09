Politie zoekt man die pinde met pas van vermoorde dame (85)

Ans van der Meer werd op vrijdag 30 juni gevonden in haar woning aan de Louis Davidsstraat in Den Haag. Die dag zou ze meegaan met een uitje van een ouderenvereniging, maar omdat ze niet kwam opdagen, werd alarm geslagen volgens Omroep West. De politie deed onderzoek en concludeerde dat de dame door een misdrijf om het leven is gekomen, vermoedelijk donderdag de 29e.

Daarnaast ontdekken rechercheurs dat er vlak voor de vondst, meermaals door dezelfde man is gepind met haar pinpas. Op beelden is te zien dat hij zijn gezicht probeert te bedekken of soms zelfs een plastic tas voor de camera houdt.

De man die te zien is op beelden in het opsporingsprogramma Team West is goed vermomd. Zo draagt hij een zonnebril, een geruite pet en en sjaal. Toch hoopt de politie met het vrijgeven van de beelden, dat mensen de verdachte herkennen.

Daarnaast heeft de politie in overleg met het Openbaar Ministerie een sms-bom gestuurd naar mensen die in de nacht van 29 op 30 juni in de buurt van Pijnacker waren. Nadat er donderdag een transactie plaatsvond aan de Kerklaan in Wateringen, vonden er op vrijdag twee transacties plaats in Pijnacker. De politie meldt niet hoeveel geld er is opgenomen.