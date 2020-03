Code rood voor delen van Noord-Italië

De Italiaanse regering heeft verdere noodmaatregelen afgekondigd voor de regio Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cussio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso en Venetië. Het openbare leven komt vrijwel stil te liggen.

Daarom gaat de kleur van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’rood’ (niet reizen). Vertrek uit deze provincies is mogelijk voor buitenlandse toeristen. Nederlandse reizigers die zich in deze gebieden bevinden worden aangeraden te vertrekken met de bestaande mogelijkheden (met de trein, bus, over de weg, vliegverkeer), in lijn met aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten en de situatie kan snel veranderen. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw reis, waarschuwt Ministerie van Buitenlandse Zaken.

