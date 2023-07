Kajakker na drie uur uit water gered dankzij smartwatch

De man sloeg zelf alarm via zijn slimme horloge nadat zijn peddeltochtje op het grootste zoetwatermeer ter wereld, het koudste en diepste van de Grote Meren, abrupt ten einde kwam. Dat gebeurde in de buurt van Black Bay, niet ver van de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. De politie van Nipigon wist hem drie uur later te lokaliseren op basis van het gps-signaal van zijn smartwatch.

„Ondanks de hoge golven kon hij gevonden worden omdat agenten live konden zien waar hij zich bevond”, zegt Matthew Foster van de politie van Ontario. „Zonder reddingsvest en smartwatch had dit fataal kunnen aflopen.” Langdurige blootstelling aan het koude water kan immers leiden tot onderkoeling. „Zonder reddingsvest zou je het nog geen twee uur uithouden als je in het water valt”, luidt het.

Volgens CTV News werd de kajakker voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, inmiddels heeft hij de ziekenboeg mogen verlaten.