In 2002 kreeg presentator/theatermaker Marc de Hond (41) door een medische misser een dwarslaesie. Zestien jaar later, moet hij weer de medische molen in, nu vanwege blaaskanker. Er komt dus veel op het bordje van zijn verloofde Remona Fransen (33, ex-atlete) terecht.