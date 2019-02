Plaaggeest van ijsverkoper Gilly zat bij marechaussee

Of het ontslag van de man verband houdt met het hoogoplopende conflict tussen de Surinaamse ijsverkoper Gilly Emanuels en meerdere treiterjongeren kan de marechaussee niet bevestigen. Na een uitzending in talkshow Jinek meldde de dienst op Twitter dat de persoon die door Emanuels mishandeld zou zijn eerder in opleiding was bij de marechaussee.

„Vanwege de privacywetgeving mogen we over de reden van zijn ontslag niets meedelen”, zegt een woordvoerster van de marechaussee tegen het Noordhollands Dagblad. Die krant heeft ook een foto van hem.

Hoewel in de uitzending werd gesteld dat de man nog steeds voor de veiligheidsdienst werkt, is dat dus niet het geval. Hij werd in oktober van vorig jaar weggestuurd.

