Weer uitstel tweetzaak Ebru Umar

Ebru Umar Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De rechtszaak in Turkije om een tweet uit 2011 waarin de Turks-Nederlandse columniste Ebru Umar de profeet Mohammed zou hebben beledigd, is voor de tweede keer uitgesteld. „Ik ben overgeleverd aan de willekeur van Turken. Het is vervelend dat het duurt en duurt, maar dit belemmert me niet in mijn dagelijks bestaan”, reageert de columniste.