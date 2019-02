Man vindt bijzondere pinautomaat

De eerste nacht stond de automaat in een schuur van het Brabants Landschap. Een medewerker van ING haalde de machine vrijdag weer op, samen met een waardetransportteam. „Vermoedelijk gaat het om een geldautomaat die als gevolg van criminele activiteiten jaren geleden is ontvreemd. Op dit moment doen we nader onderzoek naar de exacte herkomst. Inmiddels hebben we kunnen achterhalen dat de cassettes in de kluis van de geldautomaat leeg zijn”, zo meldt een woordvoerder.

De oude geldautomaat is beveiligd opgeslagen bij een waardetransporteur. „Wat betreft het vindersloon is het nu te vroeg om daarop in te gaan. We focussen ons nu eerst op het nader onderzoeken van de automaat.”

Boswachter Mari van der Bijl is zeer teleurgesteld vanwege de lege geldcassettes in de automaat. Hij had gehoopt dat hij aanspraak kon maken op een vindersloon van 15.000 euro.