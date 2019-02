Begrip kabinet voor ambtelijke bemoeienis MH17-onderzoek

„Hij was emotioneel betrokken en had meer afstand moeten houden, maar ik begrijp zijn bijdrage in het kader van hoor- en wederhoor.” De VVD-bewindsman vindt niet dat de huidige baas van inlichtingendienst AIVD te ver is gegaan. Dekker ziet geen enkele aanleiding om aan onderzoeksresultaten of aan Schoof te twijfelen. „Hij heeft feedback gegeven en was betrokken omdat hij vol overgave heeft gewerkt aan het managen van de crisis rond MH17. Niets menselijks is ook ambtenaren vreemd.”

Premier Rutte wil inhoudelijk nauwelijks reageren op de kwestie. „Ik wacht antwoord op Kamervragen af, maar op zich is hoor- en wederhoor gebruikelijk.” Hij benadrukt dat er geen twijfel bestaat over de conclusies van het onderzoek. „Daar staan de onderzoekers nog achter.”

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), die over de AIVD gaat, heeft nog vertrouwen in Schoof. Ook zij legt bemoeienis met het onafhankelijke onderzoek uit als ’hoor- en wederhoor’.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) vreest niet dat Rusland de kwestie aangrijpt om Nederlandse integriteit in twijfel te trekken. „Ik heb nog geen vragen gehad. Bovendien gaat dit onderzoek over de nasleep en niet over wie een raket heeft geschoten.”

GeenStijl meldt op basis van opgevraagde stukken dat toenmalig NCTV-baas Dick Schoof aandrong op aanpassingen in het rapport, terwijl het onderzoek was gericht op het optreden van de overheid in de nasleep van de vliegramp, en daarmee ook op de NCTV. De Tweede Kamer vroeg eerder op de dag al opheldering over de kwestie. „Het lijkt er nu op alsof de slager zijn eigen vlees heeft gekeurd en dat kan niet naar nabestaanden toe”, zegt CDA-Kamerlid Van Dam.