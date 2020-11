Celstraf voor relschoppers Viruswaanzin: ’Domme actie’

Verdachte Gerson P. (25) uit Den Haag werd veroordeeld voor onder meer het meermaals trappen naar de ME bij het Centraal Station en het gooien van wegafzettingen naar politiebussen. Hij kreeg drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.

„Het is onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat een demonstratie op deze manier escaleert”, oordeelde de rechter over het gedrag van P. „U botviert uw frustraties op de ME door te schoppen. U droeg bij een aan het oplaaien van het geweld, dat vind ik heel kwalijk.”

Vuistslag

De politierechter gaf Jimmy van E. (27) uit IJmuiden een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk voor het slaan van een ME’er en het vernielen van een politieauto. Die schade van ruim 1700 euro moet hij met andere daders vergoeden, oordeelde de rechter. Zelf zegt Van E. een klap te hebben uitgedeeld tegen het schild van de ME’er omdat die met zijn wapenstok „een weerloze vrouw met bloemen in haar hand had geslagen.” De politierechter oordeelde dat hij het bloemenmeisje beter had kunnen beschermen door haar weg te trekken in plaats van te reageren met zijn vuist.

„Het is een domme actie van me geweest, ik heb er spijt van. Ik was gefrustreerd, ik heb de verkeerde keuzes gemaakt”, zei P. Verdachte Van E. had minder spijt. Hij noemde het belachelijk dat de demonstratie verboden was en dat zijn grondrechten daarmee zijn beperkt. In appjes aan een vriend schreef hij: „Ik ben bereid dood te gaan als het moet, ik zal me altijd tegen de tirannie verzetten.”

De opgelegde straffen zijn lager de dan de strafeisen van de officier van justitie. Zij eiste een celstraf van vijf maanden waarvan een maand voorwaardelijk tegen P. Tegen Van E. eiste ze vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

Het is de tweede zittingsdag in de rechtbank in Den Haag. Woensdag werden al zesmaal taakstraffen van 60 tot 180 uur en voorwaardelijke celstraffen uitgedeeld voor het bekogelen van de ME en kreeg een relschopper een deels voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor het uitdelen van een karatetrap tegen het schild van een ME’er.

Op 3 december staan opnieuw relschoppers terecht.