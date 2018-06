Kinderporno in cel pedo

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag een half jaar extra celstraf opgelegd aan een 37-jarige Eindhovenaar bij wie kinderporno werd ontdekt in zijn cel in de gevangenis in Vught. De man slaagde er in om kinderporno te downloaden op een computer in de gevangenis. Tegen hem was een jaar extra celstraf geëist.