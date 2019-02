Charly T. langer in voorarrest in Spanje

De jongen zit sinds augustus vorig jaar vast in een jeugdgevangenis op verdenking van seksueel misbruik van twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is. Dat kan al heel snel zijn, mogelijk deze maand nog, maar de advocaat heeft nog geen datum gekregen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik