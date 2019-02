Weer arrestatie voor Haagse steekincidenten

Uitvoerig buurtonderzoek en de extra surveillance heeft tot deze aanhouding geleid, aldus de politie.

Donderdagmiddag werd in Sittard iemand aangehouden op verdenking van de steekincidenten maar die bleek er niets mee te maken te hebben.

Het eerste slachtoffer liep woensdagavond hard in De Mildestraat toen hij op meerdere plekken werd gestoken. Hij liep zelf naar het ziekenhuis, iets verderop. Hierna werd een jongen van 17, precies een kwartier later, gewond in zijn arm. De man probeerde eerste zijn band lek te steken. Toen hij daar iets van zei stak die in zijn arm.

De politie hoopt nog steeds dat getuigen van beide incidenten zich alsnog melden zodat er een beter beeld kan worden gevormd.

In eerste instantie sprak de politie van een man van rond de 28 jaar oud. Hij droeg een driekwartbroek en kistjes. Ook sprak hij met een zwaar Engels accent.

Door de steekpartijen was de wijk in rep en roer. Mensen vroegen zich af wat de man bezielde. „Doodeng is het”, riepen ze op straat.

Overigens sluit de politie niet uit dat nog meer mensen een confrontatie hebben gehad met de dader. Ook deze worden opgeroepen zich te melden.