Vier kinderen dood bij brand, ouders gearresteerd

De kinderen kwamen dinsdag om het leven bij een nachtelijke woningbrand in het graafschap Staffordshire. Zij waren drie tot acht jaar oud. De moeder en haar partner sprongen volgens de BBC uit een raam met een vijfde kind, een tweejarige jongen. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend.

De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de oorzaak van de brand en roept mensen op niet te speculeren. De dood van de kinderen heeft geleid tot geschokte reacties. De Britse omroep berichtte dat bijna 29.000 pond (ruim 33.000 euro) aan donaties voor het gezin is opgehaald via de website JustGiving.