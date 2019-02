’El Chapo’ slaat advocaat, jury nog zonder oordeel

Advocaten van El Chapo, met Jeffrey Lichtman op rechts. Ⓒ EPA

NEW YORK - De jury in het proces in New York tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo (de Korte), heeft deze week geen oordeel gegeven. De jury is voor het weekend naar huis, tot vreugde van de beklaagde en tot zorg van de aanklagers.