Bezwaar blokkeerfriezen tegen dna-afname

Iemand die is veroordeeld tot een taak- of gevangenisstraf moet volgens de wet dna afstaan. Het dna-profiel wordt opgeslagen en kan later worden vergeleken met dna-sporen die bij andere delicten zijn achtergelaten. Van der Goot stelde eerder over het afstaan van dna tegen Omroep Fryslan.„Anders neemt de politie je mee. Vaak op een tijdstip dat heel vervelend is.”

Zowel blokkeerfriezen die in beroep zijn gegaan tegen hun veroordeling als mensen die zich bij het vonnis in eerste aanleg hebben neergelegd, maakten bezwaar tegen de dna-afname. Drie mensen die nog geen dna hebben afgestaan, kunnen nog geen bezwaarschrift indienen. Het Openbaar Ministerie kan hen desnoods aanhouden om ze te verplichten mee te werken.

Het is nog niet bekend wanneer de bezwaren door de rechtbank in Leeuwarden worden behandeld.

Het grootste deel van de 34 blokkeerfriezen kreeg in november van de rechtbank een taakstraf van 120 uur opgelegd. Degenen die een grotere, coördinerende rol hadden, kregen straffen van 180 tot 200 uur. Initiatiefneemster Jenny Douwes kreeg een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.

