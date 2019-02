Nederland stopt met missie in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn nog miljoenen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet stopt per 1 september de bijdrage aan de VN-missie (Unmiss) in Zuid-Soedan. Er is te weinig medewerking van de Zuid-Soedanese regering en oppositie. Ook is de veiligheid van het personeel niet gegarandeerd.