’Testament’ Holleeder integraal op tv

De crimineel, die momenteel terecht staat voor vijf moorden en een doodslag, bekent op de tape vol onthullingen doodsbang te zijn voor ’hoger machten’ in het criminele milieu. „Soms moet je je plek weten”, antwoordt hij op een vraag van De Vries over de verhoudingen op dat moment in de Amsterdamse onderwereld.

In het gesprek, dat plaatsvond via een afgeschermde telefoon van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken, stelt Holleeder ernstig te zijn bedreigd door de toenmalige advocate van Dino Soerel, mr. Bénédicte Ficq.

Zij zou Holleeders advocaat Stijn Franken hebben gepusht Holleeder een onware verklaring af te laten leggen over Soerel. Ficq ontkent Holleeder en Franken te hebben bedreigd of te hebben aangezet tot meineed. Ook doet Holleeder uit de doeken hoe miljoenen aan crimineel geld werden witgewassen via een schijnconstructie tussen vastgoedhandelaren Willem Endstra en Jan-Dirk Paarlberg.

Het gesprek, dat vorige maand als nieuw bewijs werd ingebracht in het huidige proces tegen Willem Holleeder, vond plaats toen Willem Holleeder het laatste deel van een straf van negen jaar uitzat vanwege het afpersen van onder meer Willem Endstra. In dezelfde periode in 2011 stond Soerel terecht wegens het opdracht geven tot liquidaties.

Geheim

Holleeder vreesde door Soerel te worden vermoord als hij het verzoek van Ficq een getuigenis af te leggen weigerde. Om die reden belde hij vanuit de gevangenis met Peter R. de Vries, die van Holleeder toestemming kreeg het gesprek op te nemen. De tape diende als ’codicil’ voor het geval Holleeder een ’onnatuurlijke dood’ zou sterven. De Vries beloofde geheimhouding, maar verstrekte de tape eind vorig jaar aan het Openbaar Ministerie.

De misdaadverslaggever achtte zich niet meer gehouden aan zijn deal met Holleeder omdat hij door hem met de dood werd bedreigd. Het OM ziet de inhoud van de tape als een onderbouwing van zijn stelling dat Holleeder samen met Soerel en Hillis een driemanschap vormde dat liquidaties liet plegen.

