’Schiphol in zee kost tientallen miljarden’

Het idee om de luchthaven te verplaatsen naar de Noordzee popt regelmatig op. Nu het debat over toekomstige groei van Schiphol speelt is het thema weer actueel. D66-Kamerlid Paternotte vroeg minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vorig jaar om opnieuw een ‘quickscan’ te doen naar de kosten en haalbaarheid. D66 droomt al jaren van een luchthaven in zee.

Windmolens

Uit het rapport blijkt dat de kosten nu fors hoger zijn dan de schattingen die eind jaren negentig zijn gemaakt door onder meer Schiphol (22,5 miljard) en Rijkswaterstaat (28 miljard). Een ander struikelblok is de Noordzee zelf. Door de bouw van gigantische windmolenparken, natuurgebieden, scheepvaartroutes en visserijgronden is zo’n beetje alles volgepland.

De luchthaven in zee zou direct naast zo’n nieuw windmolenpark komen én dat is in de praktijk niet mogelijk. Dat betekent dat de bouw van een vliegveld ten koste zou gaan van windmolens.

Hoewel uit het rapport blijkt dat het nog steeds niet onmogelijk is om een luchthaven in zee te bouwen, staat wel al vast dat het tientallen jaren zou duren voor het vliegveld kan openen. Het jaar 2050 wordt zelfs onhaalbaar geacht.

Voordelen

Er zijn ook voordelen. De luchthaven zou bijvoorbeeld makkelijker kunnen groeien, de geluidsoverlast op het vasteland kan afnemen, in Amsterdam kan hoger worden gebouwd en op de plek van Schiphol zelf ontstaat ruimte voor woningbouw en natuur.

Tegelijkertijd blijkt uit de quickscan dat er op andere plekken juist de situatie slechter kan worden. De aan- en uitvliegroutes zullen opnieuw deels over land lopen. Vooral de kustregio’s krijgen daardoor te maken met herrie. Verder schetst het rapport minpunten voor de natuur in zee, de gevolgen voor het klimaat en langere reistijden voor werknemers op de luchthaven.

Meer onderzoek

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft in een brief aan de Tweede Kamer niet een duidelijk oordeel over de toekomstdroom voor een luchthaven in zee, maar in haar samenvatting van het rapport staan meer nadelen dan voordelen. Ook stelt ze dat de bouw van windmolenparken onderdeel is om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Tegelijkertijd erkent de VVD-bewindsvrouw dat er met name in de regio rond Schiphol veel enthousiasme is voor het idee van een luchthaven in zee.

„Ik ben me er van bewust dat de quickscan nog geen antwoord geeft op alle vragen die er liggen rond de luchthaven in zee”, geeft de VVD-bewindsvrouw toe aan de Kamer. „Nader onderzoek kan hier meer duidelijkheid over verschaffen. Ik ga hierover graag het gesprek met de Kamer aan.”