OM eist tot 18 jaar cel en tbs voor doden ex-tbs’er

Het slachtoffer lag in april vorig jaar meerdere dagen dood in zijn appartement aan de Rode Klif voor hij werd gevonden. Hij was gedrogeerd en door verwurging om het leven gekomen. De verdachten, beiden hebben een tbs-verleden, namen rond het geweldsdelict grote sommen geld op van zijn rekening. In totaal was dat ruim 8000 euro.

Verdachte Michael B. (36), heeft het misdrijf dinsdag in de rechtbank van Lelystad grotendeels bekend. Hij zegt dat hij het slachtoffer twee stoten tegen zijn hoofd gaf om hem daarna in een nekklem te nemen en hem met een lint wurgde. Volgens justitie vormden geldproblemen het motief van de daders.

Het slachtoffer werd gedrogeerd en daarna gewurgd met een lint. Hij lag al meerdere dagen dood in zijn appartement aan de Rode Klif. Ⓒ ALDO ALLESSIE

De tweede verdachte Jan van K. (49) ontkent dat hij B. heeft geholpen, maar volgens justitie beschikte hij over alle medicijnen waarmee het slachtoffer is gedrogeerd. De officier van justitie noemt hem een verdachte die aantoonbaar heeft gelogen. Beide verdachten worden door justitie verdacht van gekwalificeerde doodslag, waarvoor soortgelijke straffen gelden als voor moord. Het verschil tussen de twee misdrijven is dat moord met voorbedachte rade is gepleegd.

Het slachtoffer en de twee verdachten kenden elkaar uit de tbs-kliniek in Almere. B. heeft de rechtbank zelf verzocht hem een nieuwe tbs met dwangverpleging op te leggen. De rechtbank doet op 9 september uitspraak.