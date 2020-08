Verdachte bekent tbs-moord in Lelystad

Het slachtoffer en de twee verdachten kenden elkaar uit de tbs-kliniek in Almere en ontmoetten elkaar in april vorig jaar in de woning van het slachtoffer, dat in het verleden is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. In zijn woning aan de Rode Klif ontstond ’s nachts tijdens een maaltijd ruzie na een seksuele toespeling van het slachtoffer, bekende B. Het slachtoffer werd gedrogeerd en uiteindelijk gewurgd.

B. bekende in de rechtbank onder meer dat hij het slachtoffer twee stoten tegen zijn hoofd gaf, hem in een nekklem nam en met een lint heeft gewurgd. Van K, die zelf in zijn jeugd jarenlang misbruikt is, zegt dat hij „een flashback uit het verleden kreeg.” Over de rol van Van K. verschillen de meningen. B. zegt dat Van K. heeft meegeholpen een kussen op het gezicht van het slachtoffer te drukken. Ook zou Van K. hebben aangemoedigd de moord af te maken door een lint aan te reiken met de opmerking „dat niemand een pedofiel gaat missen.” Van K. ontkent dit alles. Hij zegt dat hij onder invloed van zestien blikken bier bevroor op de bank en toekeek. „Ik was verbouwereerd, geschrokken en bang.”

B. heeft de moord eerder ontkend. „In het begin heb ik gezegd dat ik onschuldig ben, dat had te maken met mijn ex-vrouw. Na mijn scheiding wil ik een goede vader zijn voor mijn dochter, dus open kaart spelen.” B. is van mening dat ook de nabestaanden recht hebben op de waarheid.

Het slachtoffer lag meerdere dagen dood in zijn appartement voor hij werd gevonden. Er zou een flink bedrag zijn gestolen.

Voor de zaak zijn twee dagen uitgetrokken. De strafeis wordt woensdag verwacht. De rechtbank doet op 9 september uitspraak.