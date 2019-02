Ouderlijk huis Yuri van Gelder voor drie maanden op slot

Het wietlab werd ontdekt door afwijkend stroomverbruik in de straat. De toppen lagen op de dag van de inval - 9 januari - te drogen op rekken. Naast de ouders van Van Gelder was ook een ander huishouden in dezelfde straat betrokken bij wietproductie.

Van Gelder bekende in 2009 dat hij langere tijd cocaïne had gebruikt. Daarom werd hij een jaar geschorst. Ook verloor hij door zijn gebruik zijn baan bij de Landmacht.