Eeuwenoude Groningse vesting weer open en bloot

Opgravingen aan de voet van het DUO-gebouw. De ’Helper Linie’ komt weer aan het licht. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Een eeuwenoude vesting in de stad Groningen ligt na vele jaren weer even open en bloot. Het historische bouwwerk Helperlinie staat voor een deel op de plek waar binnenkort nieuwe appartementen verrijzen en dat stuk moet wijken. Wat nu tijdelijk fraai te zien is in een meters diepe sleuf lijkt op bekende vestingen elders, zoals die van Bourtange, Naarden of Den Helder.