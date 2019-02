Fysieke test: is Trump (108 kg) al afgevallen?

Uit de test van vorig jaar bleek dat Trump, 72 jaar inmiddels, ’kerngezond’ is, maar wel op zijn gewicht moet letten. Doktoren vertelden de president in het Walter Reed National Military Medical Center dat hij vijf tot zeven kilo moest afvallen.

Een dieet moest soelaas bieden. Trump heeft de laatste tijd inderdaad meer vis gegeten, maar medewerkers zeggen dat hij nog geregeld geniet van een steak – doorbakken, met ketchup en frietjes – en bovendien is zijn voorliefde voor fastfood publiek geheim.

Dat Trump zijn dieet niet heel strikt volgt, is niet iets om mysterieus over te doen. „De president heeft afgelopen jaar een dieet en een fitness-plan gekregen, maar de president geeft toe dat hij die niet heel nauwgezet volgt”, zegt Witte Huis-woordvoerder Hogan Gidley. Volgens persbureau Reuters is Trump ook nog niet gespot in de sportschool van het Witte Huis.

Trump in mei 2018. Ⓒ EPA

Trump woog het afgelopen jaar 108 kilo. Zijn hartslag was 68 bpm, zijn bloeddruk 122/74, en zijn cholesterolgehalte was 223, aldus Reuters. Zijn fysieke capaciteiten waren ’bovengemiddeld’ en zijn cognitieve beoordeling was ’normaal’. De uitslagen van de test van dit jaar worden binnenkort verwacht.

Trump ruim twee jaar geleden, 20 januari 2017. Ⓒ AFP