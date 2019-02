Levenslang voor seriemoordenaar in homobuurt

McArthur kan vragen om een voorwaardelijke vrijlating wanneer hij 91 jaar oud is. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

TORONTO - De homoseksuele seriemoordenaar Bruce McArthur, die zijn slachtoffers koos uit mannen in een wijk in Toronto waar voornamelijk homo’s wonen, Gay Village, is tot levenslang veroordeeld. De nu 67-jarige tuinier McArthur vermoordde verspreid over zeven jaren acht mannen. Hij sneed de lichamen in stukjes en verborg die op plaatsen waar hij werkte, onder meer in plantenbakken.