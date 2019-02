Grieks parlement akkoord: ’Noord-Macedonië’ wordt lid NAVO

Ⓒ EPA

ATHENE - Het Griekse parlement heeft uiteindelijk ingestemd met de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO. In de stemming keurden 153 parlementariërs het plan goed en 140 stemden tegen. Hiermee is een ruzie over de naam van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië na 27 jaar bijgelegd, meldde de krant Kathimerini.