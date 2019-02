Geboorteland Palestijn niet langer ’onbekend’

Palestijnen spelen volleybal aan de grens tussen Israel en de Gazastrook, bij wijze van protets. Ⓒ REUTERS

DEN HAAG - Palestijnse Nederlanders hoeven niet langer op te geven dat ze in Israël zijn geboren, of in een ’onbekend’ land. Ze kunnen straks bij de burgerlijke stand laten registreren dat ze ter wereld zijn gekomen in ’Gazastrook en Westelijke Jordaanoever’, laat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops weten.