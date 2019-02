Stunt dierentuin: kakkerlak vernoemd naar ex voeren aan meerkat

Zo kunnen liefhebbers er een kakkerlak vernoemd naar hun ex laten voeren aan de meerkatten. De El Paso Zoo kondigde onlangs hun speciale evenement aan met de toepasselijke naam ’Quit Bugging Me.’ Door een berichtje met de naam van een gepasseerde liefde in te sturen, kun je meedoen. Dat meldt de dierentuin via Facebook.

Luguber

„Kijk op Facebook live mee via onze Meerkat webcam en zie hoe tijdens Valentijnsdag om 14:15 uur (lokale tijd) de kleine beestjes worden verslonden.”