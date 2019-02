Buma: ’Voorkomen dat we een soort Italië worden’

CDA-voorman Sybrand Buma komt met een alarmerende boodschap. Ⓒ Serge Ligtenberg

Onze vrijheid is in het geding. Die alarmerende boodschap komt van CDA-voorman Sybrand Buma. Op zijn partijcongres lanceert hij vandaag een flink pakket aan maatregelen die onze democratie beter moeten wapenen tegen wat de christendemocraat noemt: maffiapraktijken. In gesprek met De Telegraaf legt hij uit waarom de huidige wetten niet meer voldoende zijn.