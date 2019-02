Democraten lopen zich warm: wie wordt de nieuwe Obama?

Keihard tegen criminelen, tegen het zere been van de linkerflank van de Democraten: Kamala Harris kan ook de Republikeinen voor zich winnen. Wie zijn haar concurrenten?

Washington - De primary in New Hampshire, waarmee de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen officieel wordt afgetrapt, wordt pas over een jaar gehouden, maar nu al verdringen Democraten elkaar om te proberen Donald Trump uit het Witte Huis te verjagen.