Nederland bijna perfect voor buitenlandse bedrijven

Wie zich graag goed wil voelen over hoe ons land ervoor staat, valt van harte aan te raden een gesprek te voeren met Jeroen Nijland. Hij is de directeur van NFIA. Die instelling is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Doel van de NFIA: buitenlandse bedrijven verleiden om naar Nederland te verhuizen of hun vestiging hier verder uit te breiden.