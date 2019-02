Hoe vrijgezellenweekeinde in Tsjechië door knokpartij compleet ontspoorde

Slachtoffer Mirek kan zich, door de opgelopen hersenschade, niet veel meer herinneren van de afschuwelijke aanval. „Ik ga ervan uit dat ze een passende straf krijgen.” Ⓒ Thom Schelstraete

Ze kwamen naar Tsjechië voor een soort vrijgezellenfeestje, maar belandden in de cel. Een groep Haagse vrienden ging in Praag helemaal ’los’ op ober Mirek, die nog steeds kampt met de gevolgen van zijn ernstige verwondingen. De Hagenaars vluchtten na de vechtpartij op het Praagse terras per taxi naar Berlijn, maar in plaats van door te reizen naar het veilige Nederland, keerden de spierbundels – opnieuw met een peperdure taxi – terug naar de luchthaven in de Tsjechische hoofdstad. Een cruciale fout, omdat ze meteen in de boeien werden geslagen. Een onthullende reconstructie van een dramatisch vrijgezellenweekeinde.