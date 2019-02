Brexit goudmijn: duizenden banen en miljoenen onze kant op

En dat zijn nog maar de eerste boten van de Brexit-zilvervloot die ons land binnenvaren. Naast de ruim veertig bedrijven die in 2018 de overstap al bevestigd hebben, is ons land momenteel met nog 250 bedrijven in gesprek die vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie een ander land zoeken om zich te vestigen.

Aantrekkelijk

Dat blijkt uit cijfers die de NFIA, de overheidsinstantie die buitenlandse investeerders binnenhaalt, vandaag publiceert. Nederland is vooral aantrekkelijk voor bedrijven in de media, logistiek en financiële sector. De goede kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg, in combinatie met de goede bereikbaarheid, maken Nederland tot een populaire bestemming.