Win Brouwer klaagt jaarlijks zevenhonderd keer over Schiphol: ’Ik ga door’

De 64-jarige Win Brouwer zegt letterlijk ziek te zijn van de vlieghinder van Schiphol. „Ik ben blij dat ik overdag naar mijn werk kan om de constante overlast te ontvluchten.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Schiphol - Het aantal veelklagers rond luchthavens neemt volgens Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) elk jaar toe. Dat zijn omwonenden die meer dan vijfhonderd keer per jaar melding maken van ernstige geluidsoverlast in en om hun huis. Ook bij Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport lopen de klachten de spuigaten uit. Win Brouwer (64) uit Uithoorn is zo iemand. „Ik klaag zeker zevenhonderd keer per jaar.”