Taxirit leidde kopschoppers naar de cel

Dat blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf naar het dramatisch verlopen vrijgezellenweekeinde.

Nadat kelner Mirek – die de Nederlanders wegstuurde van zijn terras omdat ze hun eigen bier dronken – zwaar letsel werd geslagen en geschopt, vluchtten de breedgeschouderde mannen meteen per peperdure taxi naar Berlijn om het land zo snel mogelijk te verlaten.

In de boeien

In plaats van door te reizen naar Nederland, dat niet zonder meer onderdanen uitlevert aan Tsjechië, keerde het vriendenstel anderhalve dag later – opnieuw met een zeer prijzige taxi – terug naar de luchthaven van Praag, in de overtuiging dat de rust was weergekeerd. Daar werden ze echter meteen in de boeien geslagen.

De twee broers Armin en Arash N. zitten nog altijd vast en riskeren een lange straf in de Tsjechische bajes voor de mishandeling.

