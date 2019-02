Iedereen in luchtvaart houdt van jarige Boeing 747

Personeel van KLM voor een Boeing 747 vanwege het 50 jaar bestaan van het vliegtuig. Ⓒ RENE BOUWMAN

KLM viert dit jaar het honderdjarig jubileum, de Boeing 747 Jumbojet bestaat vandaag precies vijftig jaar. Samen vormden ze een onoverwinnelijk koppel. Het bakbeest, liefkozend ’Queen of the Skies’ genoemd, zorgde vanaf de jaren 70 in één klap voor een stroomversnelling van het vliegverkeer over lange afstanden. En voor een doorbraak van het mondiale massatoerisme.