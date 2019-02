Het bonte levensverhaal van zijspancoureur Egbert Streuer

Drievoudig wereldkampioen Egbert Streuer: „Weet je dat bij de TT-baan een ader van de Drentse Aa ontspringt?” Ⓒ Frans Paalman

Een zijspancoureur als cultureel middelpunt, in Drenthe kan het. Drievoudig wereldkampioen Egbert Streuer (65) staat vanaf vandaag tot 1 september centraal tijdens een tentoonstelling in het Drents Museum van Assen. De levenskunst van een snelheidsduivel die twee keer zijn ’eigen’ TT won en het thuispubliek in extase bracht.