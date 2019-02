Rudi Lubbers aangekomen op Schiphol

De bokslegende werd afgelopen week gered uit een hachelijk avontuur in een gestrand busje in Bulgarije. Hij reageert opgelucht over zijn terugkomst in Nederland. Rudi hoopt dat hij en zijn vrouw Ria hun leven nu weer op de rails kunnen krijgen. Overigens is Ria nog in Bulgarije wegens een longontsteking. De verwachting is dat zij volgende week overkomt naar Nederland.

„Het is een vreemd gevoel om terug te zijn”, zegt Rudi als hij voet zet op Schiphol. „Ik word wel gelukkig door alle positieve berichten vanuit Nederland. Het heeft drie jaar geduurd om terug te keren.”

