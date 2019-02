Turkse asielzoekers mogen het vaakst blijven

Dat blijkt uit cijfers van de dienst. In totaal kregen vorig jaar 350 Turkse vluchtelingen een verblijfsvergunning, evenveel als in 2017, het jaar dat een couppoging tegen president Erdogan mislukte. Onder de asielzoekers zijn aanhangers van de Gülenbeweging, die door de Turkse regeringsleider verantwoordelijk wordt gehouden voor de staatsgreep.

Maar Vluchtelingenwerk zag in de dossiers bij de behandeling van asielaanvragen ook leraren, journalisten en anderen voorbijkomen die niets met Gülen te maken hebben.

Koerden

Na de staatsgreep werd een groot aantal mensen dat kritiek had op de regering ontslagen of gevangengezet. „Er zijn meer groepen die worden vervolgd in Turkije, zoals Koerden, maar ook mensen die om individuele redenen onze bescherming nodig hebben en die dus ook krijgen.”

Het inwilligingspercentage van 70 procent is bijzonder hoog, zelfs 5 procentpunt hoger dan voor asielzoekers uit Syrië geldt, een land dat al jaren in oorlog is.

In het totaal gaf de IND slechts aan 20 procent een verblijfsstatus bij de eerste beoordeling van een aanvraag.

