Ombudsman: overheid helpt mensen verder de schulden in

„Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - Wie schulden heeft bij overheidsinstanties, bijvoorbeeld door boetes of terugvordering van huur- of zorgtoeslag, ontvangt vaak geen duidelijk schuldenoverzicht. Ook klagen mensen dat persoonlijk contact met medewerkers niet mogelijk is, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.